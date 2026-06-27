Tenuta Regaleali, Doc Sicilia Cabernet Sauvignon Vigna San Francesco 2021

Vigna San Francesco inizia con le prime 100 viti di Cabernet Sauvignon e Chardonnay piantate di nascosto da Lucio Tasca nel 1979 a Regaleali, per provare a parlare la stessa lingua che parlava il mercato dei vini di allora. Gli assaggi convinsero il padre Giuseppe, che piantò il vigneto diviso fra i due vitigni - sopra 8 ettari di bacca rossa, sotto 5 ettari di quella bianca, affidati, come da tradizione, ad un Santo - tracciando (in)consapevolmente il DNA dell’azienda dentro una visione innovativa di agricoltura. Terroso e fruttato, vegetale e speziato, il Cabernet Sauvignon 2021 è denso e polposo al sorso, dove scorre con energia sapida verso un lungo finale elegante.

(ns)

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