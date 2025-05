Azelia, Docg Barolo 2021

Il Barolo 2021, maturato in legno grande per 2 anni, profuma di frutta rossa matura, rose appena appassite, tabacco, china e liquirizia. In bocca il sorso è ben strutturato, polposo e dai tannini fitti e risolti, terminando in un lungo e persistente finale speziato dai cenni affumicati. L’azienda agricola Azelia, fondata nel 1920 da Lorenzo Scavino e situata a Castiglione Falletto, è oggi la realtà produttiva familiare di Luigi Scavino e del figlio Lorenzo e conta su 16 ettari coltivati a vigneto - dove dimorano anche ceppi di Nebbiolo impiantati negli anni Quaranta del secolo scorso dal nonno Lorenzo - per una produzione di 85.000 bottiglie. Lo stile aziendale, che coniuga la finezza del Nebbiolo con la ricerca della sua potenza, è determinato da un rigoroso lavoro in vigna ed in cantina da vinificazioni con estrazioni generose, mentre i legni per la maturazione sono di varie dimensioni. A tutto questo si aggiunge il ruolo fondamentale svolto dai principali appezzamenti di proprietà, evidentemente significativo per l’espressività dell’intero portafoglio etichette aziendale dalla cifra classicheggiante, che poggia sulle storiche denominazioni dell’areale di Langa. A Serralunga con i Cru: San Rocco, Margheria, Voghera Brea e Cerretta, a cui si aggiunge il Bricco Fiasco (Castiglione Falletto), senza dimenticare il vigneto Oriolo di Montelupo Albese, da cui sono ricavate le uve per il Dolcetto.

