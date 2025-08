Bertani, Docg Amarone della Valpolicella Classico Superiore 1980

L’Amarone Classico di Bertani, prima annata 1958, rappresenta probabilmente il paradigma più significativo del vino rosso da lungo invecchiamento prodotto nel Veneto enoico. La versione 1980 si presenta alla vista di colore rosso rubino trasparente dai riflessi granati. Al naso i profumi rimandano al maraschino e alla frutta sotto spirito, con tocchi di tabacco, funghi, agrumi e incenso e nota finale ferrosa. In bocca il sorso è ancora vitale, con frutto, spina acida e articolazione tannica ancora ben accentate, terminando in un finale lungo e persistente dai lampi di sottobosco. Bertani - che fa parte del Gruppo Angelini Wines & Estates - ha la sua sede storica a Grezzana nel veronese (che ospita anche la “library” aziendale, vero e proprio caveau per valore materiale e immateriale, dove a temperatura costante è conservato quel 10% di bottiglie messe in “archivio” in ogni annata, rappresentando, almeno per l’Italia enoica, un prezioso unicum). L’azienda oggi dispone di 200 ettari a vigneto in Valpolicella, per una produzione di 1.000.000 bottiglie e rappresenta e un vero e proprio punto di riferimento, a nostro parere insuperato, quando si parla di Amarone. Un traguardo sostenuto da una cifra stilistica dei sui vini coerente e del tutto refrattaria alle ondate modaiole, capace di diventare un classico nel senso forte del termine, pur in un contesto caratterizzato da una visione contemporanea.

(are)

Copyright © 2000/2025