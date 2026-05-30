Borgo Conventi, Doc Collio Bianco Luna di Ponca 2022

Borgo Conventi - anima friulana di Villa Sandi, noto marchio di Valdobbiadene - porta con sé una storia curiosa, che mette insieme un proprietario terriero, un frate e un appezzamento di terra su cui costruire il primo monastero del territorio di Farra d’Isonzo. Sono questi i protagonisti della leggenda da cui prende il nome “Borgo Conventi”, l’azienda vitivinicola fondata nel 1975. Tutta la zona di Villanova di Farra è stata per secoli feudo dei Strassoldo Villanova e fu proprio uno di loro, Rizzardo, a metà del XVII secolo, a donare un appezzamento di terra ai Padri Domenicani che vi eressero un convento. La storia enologica vera e propria di questa realtà comincia invece a metà degli anni Settanta del secolo scorso, quando Gianni Vescovo intraprese il suo percorso nel mondo del vino, mettendo Borgo Conventi tra le realtà più interessanti del Friuli Venezia Giulia enoico. Altro passaggio significativo che scandisce le vicende di Borgo Conventi, arriva nel 2001 quando l’azienda friulana era stata rilevata dalla toscana Ruffino. Nel 2019, l’assetto proprietario cambia ancora e raggiunge l’attuale forma con il passaggio nelle mani della famiglia Moretti Polegato (impegnata nel mondo dell’impresa calzaturiera, dove detiene i marchi “Geox” e “Diadora”), già a capo dell’azienda veneta Villa Sandi, guidata da Giancarlo Moretti Polegato. La proprietà è suddivisa tra due aree tra le più vocate del Friuli: 20 ettari a vigneto sono posti nel Colli e altri 10, invece, nella pianura della Doc Isonzo. La tenuta produce complessivamente 300.000 bottiglie sia di vini bianchi che di rossi, distribuiti in un articolato portafoglio etichette composto dalla linea “Cru” - che raccoglie il Collio Pinot Nero “Euda”, il Collio Bianco “Luna di Ponca”, lo “Schioppettino” da uve Schioppettino in purezza, e il “Braida Nuova”, blend a base di Merlot e Refosco - dalla linea “Collio” - composta da Collio Ribolla Gialla, Pinot Grigio e Pinto Grigio Ramato, Friulano, Sauvignon e Merlot - e dalla linea “Isonzo” - che è formata da Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Chardonnay, Friulano e Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Refosco e da uno spumante Brut da uve Ribolla Gialla. Il Collio Bianco Luna di Ponca 2022, ottenuto da un blend a base di Friulano, vinificato in acciaio, Chardonnay e Malvasia, vinificati in barrique, si presenta di colore giallo paglierino brillante, ad anticipare un bagaglio aromatico che rimanda ai fiori di tiglio e di camomilla, agli agrumi, alla mela e alle erbe aromatiche. In bocca il sorso è sapido e ricco, avvolgente nella sua progressione e dal finale lungo e persistente, che torna su toni floreali e agrumati.

(are)

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