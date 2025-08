Borgo Tollena, Docg Vernaccia di San Gimignano Tollena 2023

La sangimignanese Tenuta di Tollena occupa una superficie complessiva di 66 ettari, di cui 19 destinati alla coltivazione dei vigneti - con impianti vecchi anche di 60 anni, integrati da quelli piantati nel 2004 - dove evidentemente prevale la coltivazione della varietà Vernaccia accanto allo Chardonnay, al Trebbiano e alla Malvasia, mentre tra i vitigni a bacca rossa sono allevati Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot. L’azienda, che accompagna l’attività vitivinicola con quella agrituristica, fa parte dell’articolato assetto produttivo locale, contraddistinto, da realtà di piccola e media dimensione, che caratterizza l’areale prossimo alla cittadina delle torri. E, specialmente nel recente passato, ha messo in mostra un portafoglio etichette aziendale interessante, con vini capaci di emergere per uno stile definito, all’insegna della fragranza e della bevibilità, di significativa coerenza con il proprio territorio d’origine. La Vernaccia di San Gimignano Tollena 2023, che è ottenuta dai vigneti aziendali di 50 anni, è semplicemente maturata sulle sue fecce per alcuni mesi in acciaio. I profumi rimandano alla mandorla, alle erbe di campo, agli agrumi e ai fiori di tiglio, con qualche cenno di pietra focaia. In bocca il sorso è agile e vivace, dallo sviluppo continuo e fragrante, terminando in un finale saporito e croccante dai ritorni ancora agrumati.

