Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Bandarossa Vigna di Collagù 2023

L’azienda Bortolomiol, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha saputo costruirsi un solido percorso sia in termini quantitativi e qualitativi che di immagine. La cantina è guidata oggi dalle sorelle Bortolomiol - Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena - ma non bisogna dimenticare il fondamentale apporto pionieristico del fondatore Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e sperimentatore, che ha aggiunto un non piccolo know-how nella terra del Prosecco. 6 sono gli ettari di vigneto a gestione diretta e biologica, mentre il resto delle uve arrivano da 60 conferitori fidelizzati nel tempo, che adottano un rigoroso protocollo di produzione nell’ambito del progetto aziendale Green Mark. Un mix che garantisce una produzione di 2.700.000 milioni di bottiglie, ponendo l’azienda con sede a Valdobbiadene tra quelle di riferimento dell’areale attualmente più rappresentativo del made in Italy in bottiglia. Il Bandarossa Special Edition è ottenuto dalle uve provenienti dalla collina di Collagù ed è distinto dalla menzione “Vigna”. Maturato sui suoi lieviti per tre mesi, completa il suo percorso di affinamento trascorrendo anche quattro mesi in bottiglia prima di uscire sugli scaffali. La versione 2023 profuma di agrumi, mela e frutta esotica matura, ad anticipare una progressione gustativa leggermente amabile e morbida, dallo sviluppo continuo e dal finale ben profilato e tendenzialmente fragrante.

