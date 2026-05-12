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L'Intervista

Gen Z e vino: “il loro cervello premia di più emotività ed esperienza, meno la razionalità”

A WineNews, Vincenzo Russo, professore di psicologia dei consumi e neuromarketing all’Università Iulm di Milano

A WineNews, Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei consumi e Neuromarketing all’Università Iulm di Milano. “La conoscenza del cervello ci può dare qualche dritta su quali elementi attirino più l’attenzione, la memorizzazione e l’engagement soprattutto della Gen Z”. In particolare, si osserva che il cervello, nei giovani di oggi, si sviluppa in maniera diversa, portandoli ad aspettarsi “maggiore esperienzialità” e ad avere un minor “controllo razionale dell’esperienza. Il settore deve prendere coscienza di queste nuove esigenze comunicative: dai contenuti alle modalità”.

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TAG: COMUNICAZIONE, ESPERIENZIALITà, GEN Z, NEUROMARKETING, UNIVERSITà IULM, VINCENZO RUSSO, vino

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