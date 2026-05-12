Come l’Intelligenza Artificiale influenza (anche) l’enoturismo: “ci conosce e lo farà sempre più”

A WineNews, Edoardo Colombo, presidente Turismi.Ai: “assistiamo ad un grande cambiamento nei comportamenti di chi sceglie il viaggio, come lo sceglie e come andrà, poi, a prenotarlo, anche in ambito enoturistico. Oggi, l'Intelligenza Artificiale fornisce risposte univoche, suggerendoci le più adatte alle nostre abitudini. Ci conosce bene e lo farà sempre meglio”. Per chi lavora nel settore vino, l’Ai potrà sostituirci “in tante funzioni ricorsive”, permettendoci di investire più tempo nella conoscenza del turista e di dedicarci “meglio alle attività ed esperienze più efficaci”.

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