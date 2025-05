Bottega, Spumante Brut Pinot Nero Miabi

Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione “Distilleria Bottega”, ha sede a Bibano di Godega, e produce grappe a marchio Alexander e Bottega, vini e liquori, tra cui si distinguono le selezioni di mono-vitigni e i distillati maturati in barrique, con core business enoico incentrato sul Prosecco (declinato in oltre 30 referenze). L’azienda - che produce vini anche in Friuli Venezia Giulia - gestisce due cantine: in Valpolicella (Cantina di Valgatara) e a Montalcino (Tenuta Domus Vitae), dove nascono Amarone, Ripasso e Brunello. Bottega - condotta oggi da Barbara, Sandro e Stefano Bottega e che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A. - produce oltre 27 milioni di bottiglie e distribuisce i propri prodotti in 160 paesi nel mondo, rappresentando un non piccolo polo vitivinicolo dal solido impatto commerciale, valorizzato anche dagli elementi che vanno al di là del vino stesso a partire da un accurato packaging. Come nel caso dello Spumante Brut Miabi, che adotta per la sua bottiglia la tecnica decorativa giapponese “dyed obi”. Dal punto di vista organolettico, lo spumante, un Metodo Charmat maturato sui suoi lieviti per 3 mesi, si presenta alla vista di colore giallo paglierino, brillante, con perlage fine e persistente. I profumi rimandano alla crosta di pane e ai fiori ad introdurre un sorso pieno, morbido e sapido dal finale piacevolmente persistente su toni ammandorlati.

