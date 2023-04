Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Case Vecie 2011

Situata a San Floriano, non lontano da San Pietro in Cariano, Brigaldara è una realtà vitivinicola dalla lunga storia enoica, iniziata nel 1928. L’azienda è sempre stata di proprietà della famiglia Cesari ed attualmente è gestita da Stefano Cesari. La sua estensione coltivata a vigneto è di 47 ettari a vigneto (suddivisi negli appezzamenti principali di Brigaldara, Case Vecie, Cavolo e Marcellise), da cui si ricavano in media complessivamente 350.000 bottiglie, distribuite tra le classiche denominazioni del veronese. Accanto a Stefano ci sono i figli Antonio e Lamberto, che nel recente passato hanno impresso al percorso aziendale una decisa accelerazione, pur nel solco di una confortante continuità produttiva e stilistica, proponendo sia etichette dai tratti sottili ed agili che vini più potenti e solidi. L’Amarone Case Vecie 2011, ottenuto dall’omonimo Cru situato nel comune di Grezzana e maturato due anni in legno piccolo e due anni in legno grande, possiede profumi intensi e sfaccettati da cui emerge nitida la ciliegia nera, ma anche succo di more e mirtilli maturi, piacevoli note di erbe aromatiche, liquirizia, incenso, cacao, cannella ed altre spezie. Ricco di personalità, solido e muscoloso, ma bilanciato dalla ancora vibrante dotazione tannica, il sorso di gran bella tensione e lunghezza per un finale segnato da un ritorno fruttato e balsamico che lo alleggerisce ed allunga.

