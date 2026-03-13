Cantina Santadi, Doc Carignano del Sulcis Rosato Tre Torri 2024

Nella offerta sempre più ampia di rosati, dalla Sardegna si fa apprezzare quello prodotto dalla Cantina Santadi, ottenuto dalla varietà Carignano. Il Tre Torri 2024, appare di colore rosa tenue con unghia lievemente aranciata. I suoi profumi rimandano al mirtillo e alla fragola, anticipando una progressione gustativa, vivace, fragrante e saporita, dal finale persistente e ancora dai ritorni fruttati. La storia della Cantina Santadi comincia nel 1960, con lo slancio di un gruppo di vignaioli pionieri uniti in una cooperativa. I primi anni servirono a rodare una macchina complessa - dapprima dedita alla produzione e vendita di solo vino sfuso - con le prime bottiglie ad arrivare sul mercato negli anni Ottanta del secolo scorso. Anni in cui in cantina era in atto uno scarto decisivo nella filosofia produttiva, visto che il gruppo dirigente di allora chiamò il celebre Giacomo Tachis a riorganizzare l’assetto tecnico aziendale. Oggi la Cantina Santadi - posta nel Sulcis in provincia di Carbonia-Iglesias, nella zona sud-occidentale dell’isola - è un colosso, almeno per l’economia della Sardegna, e conta su 550 ettari a vigneto da cui arrivano oltre 2.000.000 di bottiglie, distribuite in un ampio portafoglio etichette dalla solida costanza qualitativa; e dove non mancano neppure vini di eccellenza assoluta come il Terre Brune, capace di diventare una vera e propria stella del panorama enoico nazionale.

(fp)

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