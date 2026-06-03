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Biodinamica, non un modo di produrre, ma di vivere l’azienda, che conquista anche il vino

Da “Cambium viticoltura”, nei giorni scorsi a Serra Ferdinandea (Planeta) in Sicilia, le riflessioni di agronomi e produttori

Da “Cambium viticoltura”, nei giorni scorsi a Serra Ferdinandea (Planeta) in Sicilia, la prima scuola internazionale dedicata esclusivamente alla consulenza e alla gestione in viticoltura biodinamica, le riflessioni di agronomi e produttori di vino sul tema. Da Adriano Zago, fondatore di Cambium Farm, a Enzo Mescalchin, consulente agronomico, dall’esperto di agroforestazione Stefano Lorenzi all’agronoma Martina Broggio e l’ispettore di Demeter Vito Placido, da Costante Planeta (Planeta) a Josè Rallo (Donnafugata) e Elisabetta Foradori (Foradori).

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TAG: agricoltura biodinamica, BIODINAMICA, BIODINAMICO, cambium viticoltura, DONNAFUGATA, FORADORI, PLANETA, SERRA FERDINANDEA

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