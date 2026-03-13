Cascina Baricchi, Docg Barbaresco Rose delle Casasse Riserva 2019

Cascina Baricchi nasce tra le colline di Neviglie, nell’area delle Langhe in prossimità di Barbaresco. La proprietà viene acquisita nel 1979 da Giovanni Simonetta, ma è con il figlio Natale che l’azienda prende pienamente forma: dal 1996 guida la cantina con passione e visione. La filosofia produttiva si fonda sulla valorizzazione delle varietà autoctone - Nebbiolo e Barbera - e sulla riscoperta di un patrimonio ampelografico raro: il Nebbiolo Rosé, clone storico quasi scomparso, che tra queste colline trova la sua massima espressione. Dal Nebbiolo Rosé nascono i Barbaresco più rappresentativi dell’azienda, come il Rose delle Casasse Riserva che abbiamo degustato all’evento di presentazione del portfolio clienti di Cuzziol GrandiVini, organizzato a Roma. Il Barbaresco Riserva è un Nebbiolo elegante e di grande longevità. “È quello che noi abbiamo ogni giorno sulla tavola e vogliamo che abbiano i nostri clienti” svela Natale Simonetta. Al calice il Barbaresco Riserva 2019 di Cascina Baricchi si mostra con colore granato profondo. Al naso è una piena immersione di Langhe in autunno: si avvertono frutti rossi, viola, sottobosco, pepe nero, liquirizia, accenni balsamici e tocchi speziati dolci. In bocca risulta ricco, ampio, avvolgente, con un tannino di razza e una freschezza che allunga la persistenza. A tavola si abbina alla perfezione con piatti ricchi a base di carne, selvaggina e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

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