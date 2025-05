Cascina Terra Felice, Docg Ruché di Castagnole Monferrato Bricco della Rosa 2023

Trent’anni fa, due sguardi svizzeri si posarono sulle dolci colline del Monferrato. Un colpo di fulmine per il paesaggio ma anche l’inizio di una storia di vita e di vino. Felix e Monica Binggeli, fondatori e custodi di Cascina Terra Felice, si sono lasciati conquistare da una terra che sentono loro quanto quella d’origine. Castagnole Monferrato è dove tutto ha preso forma: il paese del Ruché, quel piccolo vitigno misterioso dal profumo straordinario. Otto ettari vitati, un casale immerso nel verde e una filosofia chiara: coltivare nel pieno rispetto della natura. Il nome dell’azienda, Terra Felice, è un gioco di parole che intreccia l’identità del fondatore con la visione che guida ogni gesto: lavorare la terra in armonia, custodirla con gratitudine e produrre vini che siano autentica espressione del luogo. Felix e Monica coltivano in biologico Barbera, Grignolino accanto a varietà internazionali, ma il cuore pulsante di Terra Felice è senza dubbio il Ruché. Nasce nella vigna Bricco della Rosa, da cui prende il nome. È un Ruché che non cerca scorciatoie per piacere. Ha un bel colore rubino brillante. Il naso è una carezza di rosa appassita, una nota leggera di spezia dolce. In bocca è sorprendente per la sua eleganza. Non c’è nulla di ruffiano, ma tutto è in equilibrio, tutto è vero. Da provare con piatti di carne bianca, agnello, selvaggina leggera, ma anche con pietanze speziate della cucina asiatica.

(Fiammetta Mussio)

