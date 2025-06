Castello di Albola, Docg Chianti Classico 2023

Per il gruppo Zonin 1821, dalle molteplici tenute sparse in ogni angolo dell’Italia enoica, il Castello di Albola occupa una posizione primaria, per qualità e coerenza stilistica. Si tratta, a nostro avviso e non solo, della Tenuta più significativa del colosso veneto perché, semplicemente, è situata in una delle zone più vocate di tutta la denominazione del Chianti Classico: l’Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti. Da qui arrivano vini definiti e coerenti, forse i migliori dell’intera produzione della cantina con sede a Gambellara, capaci di restare in sintonia con i suoli, i climi e i paradigmi del loro terroir. La produzione di 750.000 bottiglie è ottenuta da 125 ettari di vigneto a biologico, che crescono su terreni caratterizzati dai classici substrati chiantigiani a base di alberese e galestro, con gli appezzamenti più vocati - Selvole, Capaccia, Madonnino, Ellere, Marangole, Mondeggi, Sant’Ilario, Acciaiolo - posti tra i 350 metri e i 550 metri sul livello del mare e con l’area del Solatio, a svettare a 580 metri. Il Chianti Classico 2023 è un vino ben concepito, che punta tutto sulla sua propensione alla bevibilità. Aromaticamente, possiede profumi che rimandano ai piccoli frutti rossi maturi e alle erbe aromatiche, con tocchi affumicati e agrumati. In bocca il sorso è caldo, disinvolto e saporito, dallo sviluppo continuo e dal finale definito su ritorni agrumati e fruttati.

(fp)

