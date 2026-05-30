Castello di Spessa, Doc Collio Friulano Rassauer 2023

Fermenta in acciaio, il Rossauer di Castello di Spessa, con una parte di mosto che resta a contatto con le bucce in fermentazione, per estrarre più aromi. L’affinamento sulle fecce fini arriva fino a primavera, e si ottiene così un Friulano generoso nei profumi di fiori bianchi e agrumi, di ananas e nepitella, e generoso anche di sapidità e acidità, rendendo il sorso lungo e largo, intenso e roccioso verso un finale pulito di mandorla bianca. I grappoli del Rossauer provengono dai 28 ettari di vigna nella Doc Collio di Castello di Spessa, che si aggiungono ai 70 ettari nella Doc Friuli Isonzo, al Golf Resort con Spa e a tre ristoranti, proprietà della famiglia Pali dal 1987.

(ns)

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