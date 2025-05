Castello di Volpaia, Toscana Igt Rosso Balifico 2021

Nato come ribelle del Castello di Volpaia, il Balifico è ormai diventato una tradizione della cantina toscana di Radda (Siena). Il Chianti Igt che ha visto la luce nel 1985 e si è subito affermato come un Supertuscan di gusto “internazionale”. Balifico è il nome della prestigiosa vigna di Volpaia, un villaggio dell’XI secolo interamente dedicato alla produzione vitivinicola, da cui provengono le uve, Sangiovese (65%) e Cabernet Sauvignon (35%), allevate in biologico tra i 432 e i 490 metri di altezza su terreno sabbioso limoso ed esposte a Sud e Sud-est. L’annata 2021, presentata dai fratelli Nicolò e Federica Mascheroni Stianti - la generazione che guida oggi l’azienda che conta 45 ettari di vigneti che arrivano sino ai 650 metri di altitudine - è stata ballerina: si è aperta con un marzo piuttosto caldo a cui è seguito un brusco calo della temperatura che non ha causato molti danni alle gemme. Dopo una primavera più fresca della media e molto piovosa, è subentrata un’estate stata molto calda e secca. La vendemmia con raccolta manuale è iniziata leggermente in anticipo rispetto alla norma. Dopo 18 mesi in barriques di rovere di Allier, ne è nato un vino da 14 gradi volume di colore rosso rubino intenso, con riflessi viola scuri. Al naso è fine ed elegante con note di mora e mirtillo, sentori di cannella e boisée. In bocca è rotondo con una buona struttura e un retrogusto di frutta rossa molto persistente.

