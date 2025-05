Castelvecchi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve 2018

Il Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve matura per 42 mesi in legno, 24 in barrique, più 18 in botte grande. La versione 2018 profuma di ciliegia, ginepro, tabacco, e fiori appena appassiti, con tocchi agrumati ed affumicati. Il sorso è polposo e ben profilato, dai tannini fitti e continui e dal finale lungo dai toni balsamici. La “Premiata Fattoria di Castelvecchi”, che nel suo nome rimanda all’impresa già in attività agli inizi del secolo scorso ad opera del Marchese Gutierrez de la Solana, è la dependance toscana di Carlo e Roberto Paladin, a capo del Gruppo “Casa Paladin”, comprendente l’azienda veneta Paladin, la friulana Bosco del Merlo e la franciacortina Castello Bonomi. Siamo nella parte settentrionale della Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti con i vigneti di proprietà divisi negli appezzamenti “Maggio”, “Poggione”, “Madonnino”, “Giardino” e “Ciliegio”, che crescono ad una altezza anche superiore ai 500 metri sul livello del mare - come nel caso del vigneto “Colle Petroso” - per un totale di 22 ettari e una produzione media attestata sulle 120.000 bottiglie. Lo stile aziendale dei vini si caratterizza per un approccio tendenzialmente moderno contraddistinto da una ricerca della piena maturità del frutto, intense estrazioni e solido sostegno del rovere, che resta sempre in primo piano. Il tutto realizzato con buona tecnica e precisa esecuzione.

