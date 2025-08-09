“C’è un po’ di crisi nel mercato del vino, dopo anni di euforia. Ma restiamo positivi”

A WineNews Francesco Liantonio, confermato alla guida del Consorzio dei Vini di Castel del Monte, riferimento del vino di Puglia. “La denominazione tutto sommato è in equilibrio, la vendemmia 2025 è un po’ carica ma non abbiamo indici di produzione eccessivi, sono fiducioso di continuare nel percorso che ci fa seguire la strada della qualità, e speriamo di lavorare tutti insieme per guadagnare spazio in altri mercati che possano compensare le difficoltà che come tutti stiamo incontrando sul mercato americano”.

