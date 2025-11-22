“C’è una ciclicità nell’economia per tutti i settori, e il vino recupererà nel 2027”

“C’è una ciclicità nell’economia per tutti i settori e il vino è in fase discendente, ma gli economisti ipotizzano un recupero nel 2027”. Così, a WineNews, Davide Gaeta, professore di Economia dell’Impresa Vitivinicola e Mercati Agroalimentari e Competitività all’Università di Verona, analizzando il settore, tra “squilibri cronici che in Europa ci sono da più di 30 anni tra domanda e offerta, seppur in flessione, e un consumo di vino in calo, ma con spirits e birra che restano stabili, indicando che si può attrarre il potenziale consumatore di alcolici grazie alla comunicazione”.

