“Mario Soldati oggi metterebbe in luce che si è persa la lentezza del gusto e del raccontare”

A WineNews, Chiara Soldati, cugina del grande scrittore, giornalista e maestro del racconto enogastronomico italiano, nei 120 anni dalla nascita. “La grande chiave di lettura di Mario Soldati è la semplicità e la genuinità, senza mai perdere la capacità di descrivere nella sua più intera fotografia il lato più tecnico, ma con semplicità, senza mettere il vino, per esempio, in una “torre eburnea” che può allontanare, ma avvicinando e spiegando con semplicità, magari intorno ad una tavola, gustando un buon piatto di salumi e sorseggiando un vino”.

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