“Ci vorrebbe un po’ più di orgoglio, anche da parte nostra, per la Cucina Italiana Unesco”

A WineNews, Paolo Marchi, fondatore con Claudio Ceroni di Identità Golose, aspettando Identità Milano (7-9 giugno, WineNews è media partner, ndr). La Cucina Italiana Unesco “dovrebbe comportare più attenzione a ricette, storia dei piatti e tradizioni” e “un po’ più di orgoglio da parte nostra” perché “è un richiamo alla realtà italiana”. Puntare sul mix vino-cibo-territori per riavvicinare le persone al vino? “Non sempre c’è un collante tra cibo e vino, e quando si parla di un territorio bisogna ricordarsi anche del vino e non solo del cibo”. E nella ristorazione “c’è da lavorare sui prezzi”.

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