Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Intervista

“Ci vorrebbe un po’ più di orgoglio, anche da parte nostra, per la Cucina Italiana Unesco”

A WineNews, Paolo Marchi, fondatore Identità Golose, aspettando Identità Milano (7-9 giugno). “Non sempre c’è un collante tra cibo, vino e territori”

A WineNews, Paolo Marchi, fondatore con Claudio Ceroni di Identità Golose, aspettando Identità Milano (7-9 giugno, WineNews è media partner, ndr). La Cucina Italiana Unesco “dovrebbe comportare più attenzione a ricette, storia dei piatti e tradizioni” e “un po’ più di orgoglio da parte nostra” perché “è un richiamo alla realtà italiana”. Puntare sul mix vino-cibo-territori per riavvicinare le persone al vino? “Non sempre c’è un collante tra cibo e vino, e quando si parla di un territorio bisogna ricordarsi anche del vino e non solo del cibo”. E nella ristorazione “c’è da lavorare sui prezzi”.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: COMUNICAZIONE, CUCINA ITALIANA, IDENTITA GOLOSE, IDENTITÀ MILANO, PAOLO MARCHI, PATRIMONIO UNESCO, RISTORAZIONE

Altri articoli