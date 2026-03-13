Collemattoni, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il podere Collemattoni - poche centinaia di metri a nord del suggestivo borgo di Sant’Angelo in Colle a Montalcino - sembra risalire al 1600 e lì, sulle tracce della sua famiglia, Marcello Bucci ha fondato l’omonima azienda nel 1983, costruendosi gradualmente una reputazione solida. Ad oggi i vigneti di proprietà sono 13 e si suddividono in appezzamenti, distribuiti sul versante meridionale della denominazione: vigneto Collemattoni attorno all’azienda, vigneto Fontelontano ai piedi del borgo, vigneto Orcia vicino al fiume che bagna il borgo di Sant’Angelo Scalo, vigneto Sesta e Cava, invece, nella zona sud-orientale di Castelnuovo dell’Abate. Si è aggiunto di recente un ultimo appezzamento proprio nel centro del territorio comunale, che è anche il più alto: si trova al Passo del Lume Spento, a 580 metri di altezza, dove il sole dell’alba arriva per prima. Per questo è stato chiamato vigneto Albori e per questo dà origine al primo Brunello Cru dell’azienda, uscito nel 2024 con la vendemmia 2019. L’altro cru è la Riserva Fontelontano, mentre dai vigneti di Castelnuovo arrivano di norma le uve per il Brunello annata. La versione 2021 ha naso timido e bocca sottile: prugna e susina, fiori appassiti e note di erbe aromatiche si aprono via via e si ritrovano poi anche al sorso, che esordisce subito fresco e longilineo. Tannini fini garantiscono lunga persistenza ad una chiusura decisamente fruttata e balsamica.

(ns)

Copyright © 2000/2026