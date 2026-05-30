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ALLO SCAFFALE

Colmello di Grotta, Doc Collio Ribolla Gialla Coldigrotta 2022

COLLIO, COLMELLO DI GROTTA, RIBOLLA GIALLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2022
Uvaggio: Ribolla Gialla
Bottiglie prodotte: 5.000
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: Francesca Bortolotto
Enologo: Daniele Michelet
Territorio: Collio

Colmello di Grotta esiste dal 1964, ma si è rinnovata totalmente a partire dal 2015, quando Francesca Bortolotto Possati ha deciso di dare una sterzata sostenibile all’azienda di famiglia. La certificazione biologica arriva nel 2018 e inizia il rinnovamento dei vigneti, posti fra Collio e Isonzo, per preservare le diverse colture e culture che hanno attraversato il Friuli nei secoli. La Ribolla Gialla Coldigrotta è vinificata in acciaio e anfora e nella versione 2022 sprigiona note di polline, fiori di sambuco, albedo, pesca e melone bianchi; un naso fine, come il sorso, dall’incedere quasi salato e iodato, freschissimo e altrettanto lungo verso un finale di mandorla cruda.

(ns)

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TAG: COLLIO, COLMELLO DI GROTTA, RIBOLLA GIALLA

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