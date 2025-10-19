Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

“Con il rafforzamento dell’euro sul dollaro, i dazi Usa arrivano a pesare fino al 30%”

La visione sui mercati internazionali di Bernardino Sani, Ceo ed enologo di Argiano: “il 15% invece è stato più o meno mitigato nella distribuzione”

“Un po’ di criticità ci sono tra crisi, inflazione e situazione geopolitica, ma gli Usa restano un mercato fondamentale per il vino italiano e per il Brunello di Montalcino. I dazi del 15% sono stati più o meno mitigati dalla catena distributiva, ma con l’euro rafforzato sul dollaro la tariffa doganale arriva a quasi il 30%. E questo pesa e rallenta. Fine wines in difficoltà? Diciamo che con il restringimento del mercato semmai c’è maggior competizione”. Così a WineNews Bernardino Sani, Ceo ed enologo di Argiano.

