Conti Thun, Doc Valtènesi Riviera del Garda Classico Rosé Micaela 2024

La famiglia Thun ha le proprie radici enoiche in Alto Adige, dove produceva uve per il conferimento a terzi. Nel 2008, è arrivata la prima etichetta a marchio Conti Thun, un omaggio a Lene Thun, nonna di Ilona, che conduce oggi l’impresa insieme al marito Vittorio. L’attività vitivinicola, che prosegue nel comprensorio di Terlano (nella tenuta Weingut Kohlstatt, dove viene ancora prodotto il Sauvignon “Contessa Lene”), si è sviluppata soprattutto in Valtènesi, nella Tenuta Masserino, dove accanto alla cantina ci sono anche un’Osteria, un Wine Shop e un Wine Resort. 15 gli ettari a vigneto sulla sponda bresciana del Lago di Garda, in località Puegnago del Garda, coltivati a Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Riesling e Sauvignon. Con un portafoglio etichette articolato, che comprende tre rosati - Valtènesi “Micaela”, lo spumante “Bolle di Micalea” e il Valtènesi Limited Edition “Rosa” - tre bianchi - lo spumante “Bolle di Gioia”, il Riviera del Garda “Gioia” e l’Alto Adige Sauvignon “Contessa Lene” - e tre rossi - il Riviera del Garda Classico “Leonardo”, il Riviera del Garda Classico Superiore “Michelangelo” e il Riviera del Garda Classico Groppello. Il rosato Valtènesi Micaela 2024 profuma di lampone, ciliegie e fiori di campo, con tocchi agrumati a rifinitura. In bocca il sorso è fragrante e contrastato, dallo sviluppo croccante e dal finale pulito dai ritorni fruttati.

