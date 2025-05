Costaripa, Spumante Brut Rosé Mattia Vezzola Grande Annata 2018

Il Metodo Classico Brut Rosé Mattia Vezzola Grande Annata 2018 - fermentato e maturato per 8 mesi in barrique prima di affinarsi in bottiglia per 54/60 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata - profuma di ciliegia, mandarino e rosa, dai tocchi di pietra focaia e piccola pasticceria. Il sorso è fresco, sapido ed avvolgente, dall’effervescenza ben calibrata, che accompagna uno sviluppo vivace, fino ad un finale lungo e persistente dai ritorni agrumati. Costaripa è guidata dall’enologo Mattia Vezzola (uno dei protagonisti del successo della franciacortina Bellavista) - oggi affiancato in azienda anche dai figli Gherardo e Nicole - che ha proseguito l’attività di famiglia iniziata nel 1928, quando il nonno cominciò il suo percorso vitivinicolo a Moniga del Garda, nel cuore della Valtènesi, piccola denominazione che ha esordito nel 2012. Gli ettari vitati di Costaripa sono 45 - coltivati a Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Trebbiano di Lugana, Chardonnay e Pinot Nero - e la produzione complessiva aziendale è di 460.000 bottiglie. Il portafoglio etichette aziendale si concentra soprattutto sui vini di Valtènesi con tre rosati - “Rosamara”, “Molmenti” e “PalmArgentina”, quattro rossi - “Castelline”, “Campostarne”, “Maim” e “Mazane”, a cui si aggiungono un Lugana, il “Pievecroce”, e cinque Metodo Classico firmati Mattia Vezzola - “Créant”, Brut, Brut Rosé, Grande Annata Brut e Grande Annata Rosé.

