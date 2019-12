Cupirosso, Doc Maremma Toscana Rosato Silente 2018

Cupirosso è una piccola realtà vitivinicola biologica situata in Maremma e precisamente nel comprensorio di Magliano in Toscana. L’ azienda è di proprietà di Irene de Gasparis che, dopo tanti anni di lavoro all’estero come giornalista enogastronomica, l’ha scelta come buen retiro. A dare man forte a questa avventura enologica anche Christian Mouthuy, una carriera come ingegnere e consulente di management in giro per il mondo, era alla ricerca di una vita vicino alla natura. L’estensione a vigneto, 2 ettari, è davvero, per adesso, ridotta, e vi si allevano Sangiovese, Vermentino, Alicante e Cabernet Franc. La piccola cantina è nuova ed è totalmente alimentata da energia ottenuta da pannelli fotovoltaici; ma anche gran parte del resto delle attività è affidata a buone pratiche come il riciclo e il compostaggio, in nome della sostenibilità ambientale più rigorosa. Tre i vini attualmente in produzione: l’Audace, bianco da uve Vermentino, il Suadente, da uve Sangiovese e il Silente, rosato anch’esso da uve Sangiovese e oggetto del nostro assaggio. La versione 2018, complice anche un’annata tendenzialmente più fresca di quelle che caratterizzano normalmente questo areale, è fresca e pimpante. Il suo bagaglio aromatico è fragrante è spazia dai piccoli frutti rossi alle note agrumate e ai ricordi di melograno. In bocca, il vino è vivace, sapido e di bella bevibilità, dal sorso bilanciato e invitante.

