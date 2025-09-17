“Dalla crisi, influenzata da fattori estranei al vino, ne usciremo coesi, come in passato”

“La crisi, in questo momento, è influenzata da fattori generici che sono estranei al prodotto e da diversi elementi critici che si intersecano tra di loro, ma, come è sempre successo, il settore è già uscito da tante altre difficoltà. Anche stavolta ne verremo fuori solo se tutti coesi verso lo stesso obiettivo: proteggere il vino. Non ci possono essere interessi diversi, dai grandi ai piccoli produttori”. La riflessione, a WineNews, di Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi, che, a Roma, ha presentato le previsioni della vendemmia 2025, con Unione Italiana Vini (Uiv) e Ismea.

