De Saint Gall, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cru Orpale 2012

Orpale 2012 è la cuvée de prestige di De Saint Gall, marchio dell’Union Champagne, una unione di cooperative nata per valorizzare i vigneti dei suoi oltre 2.300 viticoltori soci, con un patrimonio di parcelle prestigiose distribuite nella Côte des Blancs e in altri villaggi Grand e Premier Cru della Champagne. Questo Champagne è un’espressione rara e luminosa dello Chardonnay Grand Cru della Côte des Blancs: frutto di una selezione parcellare tra Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Avize e Cramant, vinificate senza svolgimento della malolattica per preservare la croccante freschezza, matura 12 anni sui lieviti per rivelare la sua profondità ed eleganza. L’annata 2012, tra le più celebrate del decennio per equilibrio e struttura, ha donato uve concentrate e perfettamente bilanciate, capaci di affrontare un lungo affinamento. In questo millesimato convivono potenza e precisione, cesellate dalla mineralità gessosa e dalla lunga attesa. Nel calice è dorato con riflessi brillanti mentre al naso, note tostate e fumé si fondono a biscotti d’orzo, crema di nocciole e fiori di gelsomino. Al palato è denso e calibrato, scolpito ma dinamico, con una trama cremosa sostenuta da una freschezza sottile e da una mineralità verticale che si prolunga nel finale, tra agrumi canditi e sfumature iodate. Un Blanc de Blancs pensato per sfidare il tempo, che rappresenta la nobiltà dello Chardonnay nei suoi cru più iconici.

(Chiara Giovoni)

