Di Majo Norante, Spumante Brut Nature 2020

Il Metodo Classico Brut Nature 2020, sui suoi lieviti per 48 mesi, profuma di frutta tropicale, agrumi e crosta di pane. In bocca il sorso è morbido e strutturato, dall’effervescenza cremosa e dal buon contrasto, terminando in finale lungo e saporito, che invoglia la beva. Di Majo Norante è oggi senz’altro la cantina più importante del Molise. La cantina Di Majo Norante, condotta da Alessio, purtroppo recentemente scomparso, che ha continuato l’attività produttiva e per certi aspetti pionieristica del padre Luigi - vero e proprio paladino del Molise enoico - oggi continua il suo percorso virtuoso con il figlio Luigi, ribadendo il suo carattere saldamente familiare. L’azienda si trova a nord del Gargano, in contrada Campomarino, in una zona di confine, estendendosi per 120 ettari a vigneto - ricavati dall’antico Feudo dei Marchesi di Santa Caterina - condotti a biologico e producendo 1 milione di bottiglie all’anno. Ricco il portafoglio etichette della cantina con sede a Campomarino, che privilegia, pur non mancando mirate incursioni sui vitigni internazionali, le varietà delle tradizioni molisane, campane e pugliesi - Montepulciano, Sangiovese, Bombino, Aglianico, Tintilia, Trebbiano, Falanghina, Malvasia, Moscato e Greco - protagoniste di vini dal tratto sicuro e dall’affidabile costanza qualitativa, capaci di rendere Di Majo Norante una delle realtà più considerevoli del sud-Italia enologico.

(alex regoli)

Copyright © 2000/2026