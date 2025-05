Di Sipio, Doc Montepulciano d’Abruzzo Cinque 2017

Di Sipio ha sede a Ripa Teatina, in provincia di Chieti in Abruzzo, e si estende su 70 ettari vitati sulle verdi colline, che da un lato guardano il mare Adriatico e dall’altro la Maiella. Fondata all’inizio degli anni 2000 da Nicola, la cantina, dall’elegante design firmato dall’architetto Rocco Valentini, è oggi guidata dal figlio Paolo. Il Montepulciano Di Sipio “Cinque” è un vino speciale, frutto di annate particolarmente fortunate e giudicate eccellenti dall’enologo, e con un affinamento minimo di cinque anni. Per l’annata 2017, presentata a Vinitaly, di questa Riserva sono state prodotte soltanto 1.498 bottiglie numerate. Assieme al Di Sipio “3”, forma una coppia di vini che richiama l’anno di nascita di Nicola, il 1953, e vuole rappresentare l’idea di eccellenza della cantina abruzzese. “Cinque” si distingue per la sua lunghissima macerazione post-fermentativa in tini tronco conici di rovere di Slavonia. Nel bicchiere presenta un colore rosso cremisi profondo. Al naso si avvertono rovo, prugne speziate e ribes nero con note di legno di cedro, sigaro e umami. Con gli anni, emergono aromi di cuoio, goudron e sottobosco. Al palato è di corpo pieno con consistenza polposa e molto concentrata. In perfetto equilibrio tra frutto, acidità e tannino finissimo, si conclude con un finale appagante e persistente. A tavola è ottimo con arrosti, carni alla brace, formaggi a pasta dura semi-stagionati.

(Cristina Latessa)

