Diego Morra, Docg Barolo Monvigliero 2021

Ha macerato più a lungo del solito sulle sue bucce (per circa 40 giorni) questo Barolo proveniente dalla Mga Monvigliero di Diego Morra: scelta dipesa dal fatto che le uve erano sanissime e dalla buccia resistente, grazie ad un’annata ricca di riserve idriche accumulate in inverno, uno sviluppo vegetativo regolare e le ottime escursioni termiche di settembre. Dopo 30 mesi di maturazione in botti di rovere francese e un ulteriore periodo di riposo fra acciaio e bottiglia per l’affinamento, ne risulta un Barolo Monvigliero 2021 terroso ed ematico, con note di arancia matura, prugna in confettura e spezie orientali, con un cenno di goudron, che si ritrovano in un sorso vivo e pieno, fresco di iodio e chinotto e dall’aderenza sapida. “La menzione Monvigliero è particolarmente dotata di Marna di Sant’Agata e gode di uno speciale microclima influenzato dalla presenza del fiume Tanaro nelle vicinanze e da correnti fresche, anche nelle estati più calde”, spiegano dalla sede. I venti però non sono eccessivamente intensi perché le vigne si distribuiscono come su una sorta di anfiteatro naturale che protegge le piante. Conformazione che permette alle viti, che qui Diego Morra coltiva su 4 ettari, di godere di 3 esposizioni diverse: da sud-est a sud-ovest. Monvigliero è solo una delle Mga di Barolo su cui conta l’azienda familiare, per in totale di 30 ettari distribuiti fra i comuni di Verduno, La Morra e Roddi.

(ns)

