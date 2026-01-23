Investendo sulla sostenibilità, si passa da “reagire e gestire il nostro futuro a costruirlo”

A WineNews Deborah Zani, autrice del libro “Permettersi la sostenibilità” (con focus sul wine & food, interviste ad imprenditori come Albiera Antinori, Riccardo Illy, Francesco Mutti, a climatologi come Luca Mercalli, ma non solo) ed esperta di governance sostenibile: “gli imprenditori non possono definire quale sia il costo esatto della sostenibilità, perché è un concetto trasversale che tocca tutti gli aspetti aziendali”, ma nonostante i costi, per chi compra e chi produce, è un investimento fondamentale per “passare dalla gestione reattiva alla costruzione proattiva del futuro”.

Copyright © 2000/2026