“Sempre più aziende vitivinicole fanno agriturismo perché è un mondo pieno di opportunità”

A WineNews, Augusto Congionti, presidente Agriturist (Confagricoltura) che, da 60 anni, accompagna la crescita della vacanza in campagna in Italia. Un settore in salute, che, in 20 anni, ha visto raddoppiare il numero di aziende (oltre 26.000), per un valore produttivo di 2 miliardi di euro. Il giudizio, quindi, non può che essere “positivo: con sempre più aziende vitivinicole che entrano nel settore del turismo enologico e dell’olio, e quelle agrituristiche, con queste produzioni, che si stanno sempre più aprendo alle degustazioni. Si sta scoprendo un mondo di grandi opportunità”.

Copyright © 2000/2026