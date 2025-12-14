“Il riconoscimento Unesco alla Cucina Italiana dice che il Sistema Italia, quando vuole, funziona”

A WineNews le riflessioni del presidente di Ita - Italia Trade Agency, ovvero l’ex Ice, Matteo Zoppas. “È un sistema che bisogna conoscere e saper utilizzare, ma è fondamentale, così come lo è costruire rapporti e relazioni internazionali. Il riconoscimento Unesco alla “Cucina Italiana” apre una autostrada mediatica per fare crescere ancora di più l’agroalimentare. Che, fino ad oggi, ha tenuto, soprattutto per il food, mentre il vino sappiamo che soffre un po’ di più, soprattutto per i dazi Usa e per il cambio euro-dollari che quasi li raddoppiano, ma vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi”.

