“L’agroalimentare piemontese, trainato dal vino, cresce ancora. E punta sul brand Piemonte”

A WineNews, da “Grandi Langhe e il Piemonte del vino”, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni: “stiamo investendo molto per supportare la promozione dei nostri prodotti di eccellenza, vino, ma anche formaggi, carne, nocciole, riso e così via. E tante aziende di ogni settore stanno iniziando a richiedere l’utilizzo del marchio “Piemonte is”, che ci aiuterà, perchè magari in tanti non conoscono i singoli prodotti o le denominazioni, ma sanno che Piemonte vuol dire qualcosa di buono”.

