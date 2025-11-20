“L’Igt Toscana, rappresentando le migliori produzioni dei territori, tutela il nome della regione”

“L’Igt Toscana, la cui forza è rappresentare tutti i territori e le loro migliori produzioni, tutela anche il nome della regione, e nel futuro l’obbiettivo è rafforzare questo ruolo di concerto con le istituzioni”. Così, a WineNews, Cesare Cecchi, presidente Consorzio Vino Toscana Igt (oltre 400 soci per 95,5 milioni di bottiglie), a 30 anni dalla nascita della denominazione (nel 1995), un “laboratorio enologico” che copre tutta Toscana, dando ai produttori la libertà di interpretare terroir e vitigni internazionali (con i Supertuscan) e autoctoni, in un brand di grande successo.

