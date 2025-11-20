Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Approfondimento

“L’Igt Toscana, rappresentando le migliori produzioni dei territori, tutela il nome della regione”

A WineNews, il presidente del Consorzio Cesare Cecchi, a 30 anni dalla nascita della denominazione che lascia liberi di interpretare terroir e vitigni

“L’Igt Toscana, la cui forza è rappresentare tutti i territori e le loro migliori produzioni, tutela anche il nome della regione, e nel futuro l’obbiettivo è rafforzare questo ruolo di concerto con le istituzioni”. Così, a WineNews, Cesare Cecchi, presidente Consorzio Vino Toscana Igt (oltre 400 soci per 95,5 milioni di bottiglie), a 30 anni dalla nascita della denominazione (nel 1995), un “laboratorio enologico” che copre tutta Toscana, dando ai produttori la libertà di interpretare terroir e vitigni internazionali (con i Supertuscan) e autoctoni, in un brand di grande successo.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CESARE CECCHI, CONSORZIO IGT TOSCANA, IGT TOSCANA, TOSCANA

Altri articoli