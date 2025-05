Domaine Bertagna, Aoc Vougeot Premier Cru Monopole Clos de la Perrière 2022

Domaine Bertagna è situato a Vougeot, nella Côte de Nuits. Possiede 17 ettari di vigneti, dei quali 16 piantati a Pinot Nero e uno a Chardonnay. La produzione comprende cinque vini Grand Cru, sette Premier Cru e due Village. La zona di produzione si estende da Gevrey Chambertin a nord, fino ad Aloxe-Corton a sud. La diversità e la completezza di appellations permette di annoverare il Domaine Bertagna tra i più rinomati della regione. L’azienda appartiene dal 1982 alla famiglia Reh, originaria della Renania, e dal 1988 è gestita da Eva Reh-Siddle. Clos de la Perrière è un monopolio di Domaine Bertagna, un cru esclusivo di 2,26 ettari che si trova incastonato tra Clos de Vougeot e Musigny dove Bertagna coltiva le proprie uve Pinot Nero. La vinificazione di questo vino, che abbiamo degustato in occasione dell’evento organizzato da Pellegrini Spa a Palazzo Ripetta a Roma, prevede una macerazione pre-fermentativa a freddo, quindi fermentazione a temperatura controllata usando solo i lieviti naturali delle uve per un periodo tra i 21 e i 28 giorni. L’affinamento è in barrique, per metà nuove, per un periodo dai 16 ai 18 mesi. Vougeot Premier Cru è un vino elegante, fine e molto delicato. Nel calice ha un color rosso rubino luminoso. Al naso presenta note di frutti neri e spezie, in bocca è intenso con sfumature di mandorle e sottobosco. Abbinamenti: ottimo con primi piatti di carne e carni rosse.

(Cristina Latessa)

