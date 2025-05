Domaine Faiveley, Aoc Corton Clos des Cortons Faiveley Grand Cru Monopole 2021

Clos des Cortons Faiveley è un vigneto della Côte de Beaune in Borgogna, ed è un Monopole della famiglia Faiveley dal 1874, unico Grand Cru di Borgogna a portare il nome del suo proprietario. Situato a nord della collina di Corton, nella Côte de Beaune, questo Monopole si estende per 2,76 ettari su suoli complessi di ooliti ferruginose e marne, con esposizione a est, e ospita vigne piantate tra il 1932 e il 2019, con progressivi reimpianti nel 1956, 1965, 1971, 1976, 1977, 1981, 1987 e 2002. La scelta parcellare e la gestione agronomica meticolosa danno vita a un vino potente e strutturato, dalla personalità inconfondibile. La vendemmia 2021, caratterizzata da basse rese ma grande concentrazione aromatica, è stata vinificata con una parte di grappolo intero. Dopo una macerazione di 19 giorni con follature quotidiane, il vino è stato affinato per 18 mesi in botti di rovere francese, per metà nuove, senza chiarifica e con una filtrazione molto leggera prima dell’imbottigliamento. Clos des Cortons Faiveley 2021 si presenta di colore rosso rubino con riflessi violacei, e il suo profilo aromatico al naso offre aromi intensi di ciliegia nera, more succose, una venatura di arancia sanguinella e spezie orientali. Al palato esprime ricchezza, energia e tannini maturi che sorreggono un finale elegante e persistente. Un vino monumentale, dotato di grande concentrazione e di uno straordinario potenziale evolutivo.

(Chiara Giovoni)

