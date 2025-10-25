02-Planeta_manchette_175x100
Donnafugata, Doc Etna Rosso Contrada Montelaguardia Fragore 2021

CONTRADA MONTELAGUARDIA, DONNAFUGATA, ETNA, ROSSO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Nerello Mascalese
Bottiglie prodotte: 6.000
Prezzo allo scaffale: € 64,50
Proprietà: famiglia Rallo
Enologo: Antonio Rallo, Antonino Santoro, Salvo Giuffrida
Territorio: Etna - Contrada Montelaguardia

L’Etna Rosso Contrada Montelaguardia Fragore 2021, maturato per 14 mesi in barrique di secondo e terzo passaggio, possiede aromi dai toni balsamici e di grafite, con tocchi di piccoli frutti rossi ed erbe aromatiche, ad introdurre una bocca ben profilata, succosa e sapida. Sull’Etna Donnafugata approda nel 2016 ed oggi sono 32 gli ettari vitati, distribuiti in 7 contrade: Montelaguardia, Statella, Camporè e Pignatore a Randazzo; Marchesa, Verzelle e Crasà a Castiglione di Sicilia, per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie, compreso il trittico della Collezione che vede protagonista la creatività di Dolce&Gabbana nella realizzazione della veste grafica delle bottiglie.

