Donnafugata, Doc Etna Rosso Contrada Montelaguardia Fragore 2021

L’Etna Rosso Contrada Montelaguardia Fragore 2021, maturato per 14 mesi in barrique di secondo e terzo passaggio, possiede aromi dai toni balsamici e di grafite, con tocchi di piccoli frutti rossi ed erbe aromatiche, ad introdurre una bocca ben profilata, succosa e sapida. Sull’Etna Donnafugata approda nel 2016 ed oggi sono 32 gli ettari vitati, distribuiti in 7 contrade: Montelaguardia, Statella, Camporè e Pignatore a Randazzo; Marchesa, Verzelle e Crasà a Castiglione di Sicilia, per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie, compreso il trittico della Collezione che vede protagonista la creatività di Dolce&Gabbana nella realizzazione della veste grafica delle bottiglie.

(fp)

