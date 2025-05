Dosio, Docg Barolo Serradenari 2021

L’azienda vitivinicola Dosio, posta in località Serradenari, nei pressi di La Morra, ha storicamente condotto, quando il proprietario era Giuseppe Dosio, un’esistenza tutto sommato ai margini del successo che progressivamente stava investendo il Barolo. Da una decina di anni la cantina è stata rilevata dal manager Gianfranco Lanci (presidente di Lenovo, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in Acer e in Texas Instruments), che più di recente è diventato anche proprietario della Coppo di Canelli - marchio di significativa rilevanza nello scenario enoico piemontese - e, se pure senza accelerazioni fulminanti, sta imprimendo una svolta virtuosa a questa realtà langarola, anche grazie ad una risoluta ristrutturazione aziendale complessiva. Si tratta del classico insediamento produttivo, tipico dell’areale, di piccole dimensioni, con 14 ettari a vigneto per una produzione totale di 80.000 bottiglie, incentrate sui vini a denominazione della zona, a partire dal Dolcetto e dalla Barbera, con le etichette dei Barolo ad occupare, evidentemente, la fascia apicale del portafoglio etichette. Il Barolo Serradenari 2021, maturato in legno grande, profuma di viola, rosa e ciliegia, con tocchi balsamici, tostati ed affumicati. In bocca il sorso è polposo e godibile e dal buon equilibrio complessivo, in cui emergono tannini fitti e articolati e finale persistente su toni ancora fruttati e balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2025