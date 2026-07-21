“Ridurre la produzione di vino? Troveremo soluzioni equilibrate, anche se non andranno bene a tutti”

A WineNews, Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, su uno dei temi del momento nel dibattito della filiera vitivinicola. “Abbiamo tante agricolture in Italia, e tante viticolture diverse, e non tutti hanno le stesse esigenze. Sul tavolo del Comitato Vino ci sono tante proposte, dovremo confrontarci e scegliere per trovare soluzioni che vadano bene più o meno a tutti, anche se non tutti sono d’accordo, perchè alcuni hanno bisogno di più produzione, altri di mantenerla stabile, altri di ridurla. Il riconoscimento Unesco alla Cucina Italiana servirà anche a valorizzare territori sottovalutati fino ad oggi”.

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