Draga, Doc Collio Ribolla Gialla 2024

L’azienda di Mitja Miklus, situata nei pressi di San Floriano del Collio, produce 50.000 bottiglie, ottenute da 13 ettari a vigneto in biologico, dislocati su due appezzamenti principali: “Draga” e “Breg”. Lo stile dei vini aziendali possiede un’impronta tradizionale, che lascia sempre alle caratteristiche delle varietà locali di potersi esprimere con coerenza, naturalezza e forte legame con il proprio territorio d’origine. Il Collio Ribolla Gialla 20204 profuma di agrumi maturi, fiori bianchi, salvia e rosmarino, con tocchi di pietra focaia. In bocca il sorso è ricco, fragrante e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale lungo e tonico, dagli accenti quasi piccanti.

(fp)

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