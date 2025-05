Elena Walch, Doc Alto Adige Chardonnay Vigna Castel Ringberg Riserva 2022

Elena Walch, insieme alle figlie Julia e Karolina, guida questa storica azienda di Termeno, capace pionieristicamente di imporre tutto un territorio fin dal 1988. 90 ettari allevati a vigneto, popolati in prevalenza dalle varietà locali con alcune mirate digressioni internazionali e 800.000 bottiglie complessive, sono il risultato attuale di un lavoro che ha messo al primo posto la valorizzazione del binomio vitigno-vigneto. Non a caso, quando si parla di questa cantina è inevitabile ricordare i suoi due Cru principali: Castel Ringberg, a vocazione in prevalenza rossista, a rappresentare, con i suoi 20 ettari, il cuore del progetto produttivo aziendale, e Kastelaz a vocazione bianchista, completamente esposto a Sud. Ma l’articolato portafoglio etichette aziendale, accanto alle selezioni più importanti, propone anche altri vini di pregevole fattura e dalla costanza qualitativa consolidata, che occupano le posizioni inferiori della gerarchia dei prodotti a marchio Walch, ottenuti dai vigneti di proprietà e in affitto. Lo Chardonnay Vigna Castel Ringberg Riserva 2022 si presenta di colore giallo paglierino dai vivaci riflessi dorati. I suoi profumi rimandano alla frutta esotica, agli agrumi, alle spezie, ai fiori d’acacia e alla grafite. In bocca il sorso è pieno e succoso, ma freschissimo al tempo stesso, ben accentato da una bella verve acida, che lo conduce ad un finale lungo e vivace.

