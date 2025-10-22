“Enoturismo e gastronomia, la Toscana è “la terra del sogno” nel sentiment dei turisti”

Le riflessioni di Mirko Lalli, ceo di “The Data Appeal Company”, da BuyFood Toscana. “Il comparto food toscano, nel suo insieme, è “la terra del sogno” con un sentiment più alto di quasi due punti percentuali rispetto al resto d’Italia”. E poi le potenzialità dell’Ia nel turismo gastronomico, tra “democratizzazione, perché offre una potenza applicativa impensabile fino a pochi anni fa, e semplificazione nell’uso di molti strumenti, sé stessa compresa. Energie risparmiate che possono, così, concentrarsi sulla parte umana del lavoro”.

