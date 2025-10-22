Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

“Enoturismo e gastronomia, la Toscana è “la terra del sogno” nel sentiment dei turisti”

Le riflessioni di Mirko Lalli, ceo di “The Data Appeal Company”, da BuyFood Toscana. “L’Ia permette di concentrarsi sulla parte umana del lavoro”

Le riflessioni di Mirko Lalli, ceo di “The Data Appeal Company”, da BuyFood Toscana. “Il comparto food toscano, nel suo insieme, è “la terra del sogno” con un sentiment più alto di quasi due punti percentuali rispetto al resto d’Italia”. E poi le potenzialità dell’Ia nel turismo gastronomico, tra “democratizzazione, perché offre una potenza applicativa impensabile fino a pochi anni fa, e semplificazione nell’uso di molti strumenti, sé stessa compresa. Energie risparmiate che possono, così, concentrarsi sulla parte umana del lavoro”.

BUYFOOD TOSCANA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE., MIRKO LALLI, TOSCANA, TURISMO ENOGASTRONOMICO

