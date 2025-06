Fattoria di Valiano, Docg Chianti Classico Gran Selezione San Lazzaro 2021

Fattoria di Valiano (Castelnuovo Berardenga), Tenuta Moraia (Gavorrano), Villa Al Cortile (Montalcino), Regio Cantina (Venosa) e Torre Mora (Castiglione di Sicilia) sono le aziende di filiera (dalle uve alla bottiglia) che compongono il progetto “Generazione Vigneti” e che appartengono al marchio Piccini, storico imbottigliatore toscano, oggi forte di una produzione complessiva di oltre 40 milioni di bottiglie. A sovraintendere a questo mosaico enoico, che mette insieme Chianti Classico, Maremma, Brunello, Aglianico del Vulture ed Etna, la quinta generazione della famiglia, composta da Ginevra, Benedetta e Michelangelo Piccini. Nella Fattoria di Valiano, posta nei pressi di Vagliagli ad un passo da Siena, si coltiva Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Canaiolo, Colorino e Chardonnay, per un totale di 70 ettari a vigneto in conduzione biologica, puntando ai Super Tuscan e al Chianti Classico. 5 le etichette con il Gallo Nero della denominazione - Chianti Classico annata, Chianti Classico Poggio Teo annata e Riserva e le Gran Selezione 6.38 e San Lazzaro - quest’ultima ottenuta da Sangiovese in purezza e maturata per 20 mesi in legno grande. La versione 2021 profuma di amarena, lampone e ciliegia matura, con tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è dolce e corposo, dalla trama tannica serrata e dal finale persistente su ritorni ancora fruttati e speziati.

(fp)

