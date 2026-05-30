Fiegl, Doc Collio Bianco Cuvée Blanc Leopold 2023

Composto dal 60% di Ribolla Gialla e il restante di Friulano, la Cuvée Bianca Leopold matura in legno e affina a lungo in bottiglia, sviluppando complessità e struttura capaci di lunghi invecchiamenti. Le annate nuove nel frattempo garantiscono eleganza e finezza, associate a generosità materica, giocando sul contrasto fra profumi chiari di gesso, fiori di acacia e mandorla e sapori solari di pesca e agrumi, vaniglia e ginestra. Ha il polso del suo territorio dal 1782, la famiglia Fiegl, che oggi conduce 25 ettari di vigneti propri. La linea Leopold è più attuale che mai: dedicata al cancelliere che fece firmare il trattato tra Nato e sovietici, è un vino di confine per chi supera i confini.

(ns)

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