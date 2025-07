Filodivino, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Matto 2023

La coppia formata da Alida e Alberto Gandolfi, ex imprenditore tessile, fondano Filodivino nel 2014, partendo da una proprietà abbandonata completamente ristrutturata con grande attenzione. Siamo nei pressi di San Marcello, in provincia di Ancona, ed oggi l’azienda conta su 19,5 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 70.000 bottiglie ad affiancare l’ospitalità offerta dal Filodivino Wine & Resort. Una realtà produttiva che nei suoi vigneti alleva principalmente Verdicchio, Lacrima, Syrah, Merlot e Cabernet Franc - a sottolineare la “firma” del suo enologo consulente, Luca D’Attoma - che alimentano un ampio portafoglio etichette, formato da 12 referenze - il bianco frizzante “Perturbato”, i Verdicchio dei Castelli di Jesi “Serra 46”, “Matto” e “Dino”, il bianco “Coccio”, il rosato “Ali 2.0”, i Lacrima di Morro d’Alba “Diana” e “Soara”, il rosato “Albae” e gli Igt rossi “Coro” e “Meno” - lavorati in acciaio, in legno di varia misura, in terracotta e in cemento. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi “Matto” è stato il vino che ha inaugurato il percorso enoico di Filodivino. Maturato per un anno sia in acciaio che parzialmente in cemento, la versione 2023 profuma di frutta a polpa bianca matura, con tocchi di fiori di tiglio e rimandi all’anice. In bocca il sorso è succoso e sapido, dallo sviluppo ben profilato e dal finale che torna ancora su toni fruttati.

