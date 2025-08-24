“Firenze è un esempio virtuoso di vigneto urbano, ed è unico al mondo”

“Firenze è un esempio virtuoso di vigneto urbano, ed è straordinario che nel corso di almeno 5-6 secoli si siano conservate tutte quelle forme di agricoltura tipiche della tradizione storica dell’agricoltura in Toscana” spiega a WineNews Mauro Agnoletti, professore dell’Università di Firenze e titolare della cattedra Unesco “Paesaggi del Patrimonio Agricolo”. “Anche questo ne fa delle aree più richieste ed apprezzate dal punto di vista turistico. I luoghi - e il paesaggio di Firenze ne è un esempio - sono unici e irriproducibili dalla concorrenza, a differenza del vino”.

